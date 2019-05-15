Beşiktaş Mogaz kupasını aldı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Mogaz'a kupası törenle verildi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, kupasını aldı.
Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Oyunculara madalyalarını ve kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Arslan verdi. Bazı oyuncular ödül törenine çocuklarıyla beraber katıldı.
Beşiktaş Mogaz, son 6'sı üst üste olmak üzere şimdiye kadar 14 kez kupanın sahibi oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Mogaz'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Mogaz'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 mağlup eden Beşiktaş Mogaz'ı kutluyorum. Son 6'sı üst üste olmak üzere şimdiye kadar 14 kez kupanın sahibi olan Beşiktaş Mogaz hentbol takımının başta oyuncular olmak üzere, teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum."
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