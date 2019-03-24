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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş Mogaz 15. kez şampiyon

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Beşiktaş Mogaz 15. kez şampiyon

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 yendi. Beşiktaş Mogaz, en yakın takipçisi Selka Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor'a 27-20 yenilmesinin ardından ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Hentbol Erkekler Süper Lig'in sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 11'inci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı. 

1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu. 

Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 11 sezon boyunca ipi göğüslemeyi başardı. 
Bu sezon ligde oynadığı 18 maçı da kazanan Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u da 36-27 yenerek toplamda 15. şampiyonluğunu elde etti. 

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek 
Nilüfer Belediyespor: Ozan Arifoğlu 4, Andrejevic 3, Spasoje 2, Gürkan Soğukpınar 3, Ramazan Mutlu 1, Perovic 5, Emre Gümüştaş 7, Ömür Pehlivan 2 
Beşiktaş Mogaz: Özgür Sarak 3, Pribak 1, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 4, Baran Nalbantoğlu 1, Tolga Özbahar 3, Onur Ersin 3, Doğukan Keser 7, Lasica 1, Nuic 5, Tomic 4, Gökay Bilim 1 
İlk yarı: 13-17 
İki dakika cezası alanlar: Spasoje, Adnan Tayfur (Nilüfer Belediyespor), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz) 

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