Beşiktaş, Mitroviç'i Club Brugge'e sattı
Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya (22 Milyon TL) Club Brugge'e sattı.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e sattı.
Siyah-beyazlı ekip Mitroviç'i 2017 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Beşiktaş, Mitrovic'in oynadığı son hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 yenilmişti...
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