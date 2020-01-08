Beşiktaş Mezokövesd-Zsory hazırlık maçı bugün oynanacak. Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bugün oynayacağı hazırlık maçı ile antrenman gününü geçirecek.

Beşiktaş Mezokövesd-Zsory hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarına bugün saat 17.00’de Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Müsabaka, taraftarlara kapalı olacak. Beşiktaş'ın resmi Youtube kanalından mücadelenin canlı yayınlanacağı açıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kanat orta şut çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

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