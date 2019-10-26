Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Siyah beyazlı takımın Kalkavan ile yenilmezlik serisi dikkat çekiyor...
FIFA kokartlı Mete Kalkavan, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbide düdük çalacak.
Süper Lig'de yönettiği son 10 maçta 9 kez penaltı noktasını gösteren Kalkavan, son 8 maçında ise 5 kez kırmızı kartına başvurdu. Bu 8 maçta 27 defa da sarı kart çıkarttı.
"BEŞİKTAŞ-GALATASARAY" DERBİLERİNDE İLK YARI GOL YOK!
Kariyerinde 3 kez "Beşiktaş-Galatasaray maçı yöneten Mete Kalkavan'ın, bu 3 maçta dikkat çeken bir istatistiği de mevcut... 3 derbinin de ilk yarılarında gol izleyemedik!
2015-16 sezonunun 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmiş, Galatasaray Sneijder ile ikinci yarının başında öne geçse de Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 ayrılan Beşiktaş olmuştu.
Aynı sezonun ikinci yarısında, 32. haftada TT Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı da 0-0 bitmişti. İkinci yarı Mario Gomez'in golüyle kazanan yine Beşiktaş olmuştu.
Sezonun devamındaki Süper Kupa'da, Konya'da oynanan maçı da Kalkavan yönetmiş ve 90 dakikası golsüz geçilen maçın uzatmaları 1-1 bitmiş ve penaltılarla Galatasaray kazanıp kupaya uzanmıştı.
BEŞİKTAŞ, KALKAVAN İLE İÇ SAHADA 15 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Galatasaray, Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı son 12 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi fakat Beşiktaş, Kalkavan’ın yönettiği ligdeki son 15 iç saha maçında 12 galibiyet 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi.
Mete Kalkavan'ın yönettiği son 15 Galatasaray maçının 11'inin ilk yarılarının berabere bitmesi de derbi öncesi öne çıkan bir diğer istatistik olarak dikkat çekiyor...
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