Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...
GeriFutbol Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor! 15 maç oldu...

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Siyah beyazlı takımın Kalkavan ile yenilmezlik serisi dikkat çekiyor...

FIFA kokartlı Mete Kalkavan, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de yönettiği son 10 maçta 9 kez penaltı noktasını gösteren Kalkavan, son 8 maçında ise 5 kez kırmızı kartına başvurdu. Bu 8 maçta 27 defa da sarı kart çıkarttı.

"BEŞİKTAŞ-GALATASARAY" DERBİLERİNDE İLK YARI GOL YOK!

Kariyerinde 3 kez "Beşiktaş-Galatasaray maçı yöneten Mete Kalkavan'ın, bu 3 maçta dikkat çeken bir istatistiği de mevcut... 3 derbinin de ilk yarılarında gol izleyemedik!

Beşiktaş, Mete Kalkavan ile iç sahada kaybetmiyor 15 maç oldu...

2015-16 sezonunun 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmiş, Galatasaray Sneijder ile ikinci yarının başında öne geçse de Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 ayrılan Beşiktaş olmuştu.

Aynı sezonun ikinci yarısında, 32. haftada TT Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı da 0-0 bitmişti. İkinci yarı Mario Gomez'in golüyle kazanan yine Beşiktaş olmuştu.

Sezonun devamındaki Süper Kupa'da, Konya'da oynanan maçı da Kalkavan yönetmiş ve 90 dakikası golsüz geçilen maçın uzatmaları 1-1 bitmiş ve penaltılarla Galatasaray kazanıp kupaya uzanmıştı.

BEŞİKTAŞ, KALKAVAN İLE İÇ SAHADA 15 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Galatasaray, Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı son 12 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi fakat Beşiktaş, Kalkavan’ın yönettiği ligdeki son 15 iç saha maçında 12 galibiyet 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi.

Mete Kalkavan'ın yönettiği son 15 Galatasaray maçının 11'inin ilk yarılarının berabere bitmesi de derbi öncesi öne çıkan bir diğer istatistik olarak dikkat çekiyor...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Beşiktaş'ın yıldızı Ljajic'in Inter günlerinden... Nefis bir gol!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle