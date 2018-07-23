Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekilecek. Peki Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Şimdi gözler Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakibinin kimin olacağında. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.
Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Kura çekimini canlı yayınlayan kanal bulunmazken, gelişmeler dakika dakika haberimizde güncellenecek.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
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