Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.

Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 3 maçını kazanamayan Beşiktaş ise 14 puana sahip.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Babel cezalı



Hafta içinde deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yu 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçına sezonun formda ismi Ryan Babel'den yoksun çıkacak. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna giren ve hemen ardından kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Hollandalı oyuncu, Vodafone Park'taki mücadelede görev yapamayacak.



3 oyuncu ceza sınırda



Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde, ligin 10. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Evinde yenilgiyi unuttu



Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha maçlarında uzun süredir yenilmiyor. Siyah-beyazlı ekip, evinde yaptığı son 31 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 24'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 31 maçta 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 78 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 23 gol yedi.

Beşiktaş Medipol Başakşehir arasındaki istatistikler

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. İki taraf da dörder galibiyet alırken, 10 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaştığı rakipleri arasında en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Başakşehir. Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece ikisini kazanabildi ve rakibini üç maçtır mağlup edemiyor. Buna karşılık, Beşiktaş iç sahada rakibine dokuz maçta sadece bir kez mağlup oldu. Ancak Beşiktaş, Başakşehir'i son beş iç saha maçında sadece bir kez mağlup edebildi. Başakşehir'in Beşiktaş deplasmanındaki ilk ve tek galibiyeti Ağustos 2010'da gelmişti. Beşiktaş iç sahada 31 maçtır yenilmiyor. Bu Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-92 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi.

Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 24 lig maçında da yenilmedi. Beşiktaş bu maçı kazanırsa, yeni evinde 20. lig galibiyetine imza atacak. Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde puan tablosundaki en düşük ikinci sırasında yer alıyor. Siyah beyazlılar 2015/16 sezonunun ikinci haftasını puan tablosunda 8. sırada tamamlamıştı. Beşiktaş, ligde üç maçtır kazanamıyor. Bu, siyah beyazlıların Şenol Güneş döneminde elde ettiği en uzun maç kazanamama serisi. Beşiktaş, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı, en fazla sarı kart ve kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor. Başakşehir, ligde deplasmanda 10 maçtır aynı sonucu iki maç arka arkaya alamıyor. İstanbul ekibi son deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Beşiktaş'ın Başakşehir'e ligde attığı son sekiz golün yedisi maçların ikinci yarılarında, bu gollerin dördü de 75. dakika ve sonrasında geldi. Başakşehir'in Beşiktaş'a ligde attığı son yedi golün altısı maçların ilk yarılarında, bunların üçü ilk 20 dakika içinde geldi.

Başakşehir'in ligde deplasmanda yediği son sekiz golün yarısı duran toplardan geldi. Bu gollerin üçü 90+'da geldi.

Başakşehir bu sezon ligde Fenerbahçe'nin ardından, hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım. Anderson Talisca, Beşiktaş'ın evinde attığı son üç lig golünde de katkı yaptı. Emmanuel Adebayor bu sezon Süper Lig'de üç gol atmasına rağmen, takımına attığı gollerle en fazla puan kazandıran ikinci oyuncu. Emre Belözoğlu bu sezon ligde yaptığı asistler ile takımına en fazla puan kazandıran oyuncu. Edin Visca ise bu alanda ligin ikinci sırasında yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, yarınki rakibiyle yaptığı 20 resmi maçın sadece 4'ünü kazanabildi. İki ekip, 18'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 20 resmi maçta karşılaştı, Medipol Başakşehir 5, Beşiktaş 4 galibiyet aldı - Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 13 resmi maçta sadece 2 kez kazandı



Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Medipol Başakşehir 25 gol attı.



Lig maçları



İki ekip Süper Lig'de 18 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 22 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.



Beşiktaş, son 13 resmi maçta 2 kez kazanabildi



Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 13 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon ise Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar



Medipol Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig'de 10. kez konuk edecek. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Vodafone Park'ta olmak üzere geride kalan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş, evinde 10 gol attığı rakibinden 7 gol yedi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ;

Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Adriano, Cenk Tosun

SAKAT: Atınç Nukan, Gökhan Töre, Veli Kavlak

CEZALI: Ryan Babel

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ;

Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Emre Belözoğlu), Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor