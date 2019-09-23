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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.09.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

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Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ile siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Spor severler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve mücaelenin hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı.. Peki Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş'ta kırmızılı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un bu akşam maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, bu akşam forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'un forma giymesi bekleniyor.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi.Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

Medipol Başakşehir karşısında zorlanıyor

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

Sahasında 13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.

İstatistikler

Beşiktaş ve Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 22 maçın yarısı berabere tamamlanırken, kalan maçlarda Başakşehir'in Beşiktaş'a 6-5'lik üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Başakşehir'i ağırladığı 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti ve son yedi maçta rakibine yenilmedi. Başakşehir'in bu deplasmandaki son galibiyeti Ağustos 2010'da, Beşiktaş'ın şimdiki teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde gelmişti. Ligdeki son sekiz maçının dördünü kaybeden Beşiktaş, aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 27 maçta almıştı.

Ligin ilk dört haftasında dört puan toplayan ve kalesinde yedi gol gören Beşiktaş, ilk dört haftalar itibarıyla son 15 sezonda en az puan topladığı ve en fazla gol yediği sezonu yaşıyor. Evinde 13 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi.

Bu sezon dört haftada hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Başakşehir, geçen sezon 34 maçın yarısında gol yemeyerek bu alanda ligi zirvede tamamlamıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, profesyonel kariyerinde eski takımı Başakşehir ile ilk kez karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerinde en az bir lig maçı oynayıp mağlup edemediği sadece üç takım var: Gazişehir, Orduspor & Vanspor.

Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı hiçbir maçta sahadan üç puanla ayrılamadı. Okan Buruk'un aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinde en fazla gol yediği rakibi de Beşiktaş. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 13 golün 10'unda Adem Ljajic'in direkt katkısı var. Süper Lig'de 2019 senesinde Adem Ljajic'ten daha fazla gole katkı yapan oyuncu yok. Bu sezon ligde en fazla şut girişiminde bulunan isim, Başakşehir'in ligdeki son iki golünün de sahibi olan Edin Visca. Visca, Başakşehir'in Beşiktaş'a attığı son sekiz golün beşinde asistleri yapan isimdi.

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