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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.07.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Medel'i isteyen Fiorentina'dan Hugo'yu istedi

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Beşiktaş, Medel'i isteyen Fiorentina'dan Hugo'yu istedi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo girdi. İtalyan ekibi, Gary Medel'i transfer etmek isterken, siyah-beyazlılar da 1.87'lik stoperi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin kulüplerin borçlarına ilişkin yapılandırma çalışmaları aşamasında, yapılandırma imzasını atan ve borçlarını 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık yeni yapılandırmayla düzene sokmayı hedefleyen Beşiktaş, şimdi de transfer konusunda adımlarını atmaya başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasını kiralık olarak giyen Tlyer Boyd'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Brezilyalı stoper Vitor Hugo oldu. Vida'nın yanına iyi bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, 1.87'lik oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferde yaşanan bir diğer gelişme ise Gary Medel'in İtalya'ya transferinin söz konusu olması. Copa America boyunca Medel'i takip eden Fiorentina'nın bu futbolcu için nabız yokladığı, Beşiktaş'ın da İtalyan kulübünden bonservis ve 1 futbolcu talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı
Gary Medel için Beşiktaş'ın talebini yoklayan Fiorentina, 7 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmek için pazarlıklara başlarken, Beşiktaş, İtalyan ekibinden futbolcu talebinde bulundu. Medel transferi için fiyatı aşağıya çekmek isteyen Fiorentina, bu pazarlığa sıcak bakıyor. Ancak Medel'in henüz Fiorentina ile anlaşmaya varmaması, transferi çıkmaza sokan bir diğer durum. Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi, 1.87'lik Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek istiyor. Bunun için girişimlerine başlayan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile son pazarlıkları görüşmeye başladı.

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Beşiktaş, Medeli isteyen Fiorentinadan Hugoyu istedi

 

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