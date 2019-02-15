Beşiktaş Malatya'da üç puanı iki golle aldı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Çekişmeli geçen mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle son buldu. Golsüz biten ilk yarıda Lens'in ayağına arkadan basan Yeni Malatyaspor kaptanı Adem büyük'ün kırmızı kartla oyun dışında kalması, oyun dengelerini değiştirdi. Beşiktaş 50. dakikada Atiba Hutchinson'un golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 65'te Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle skoru eşitledi. 70. dakikada Adem Ljajic, golüyle tekrar takımını öne geçirdi. Bu arada Sırp futbolcu sevincinde aşırıya kaçarak sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sırp oyuncu Fenerbahçe derbisinde oynamayacak. Beşiktaş 39 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı. Şenol Güneş'in takımı ligde bir sonraki maçını evinde Fenerbahçe ile oynayacak. Malatya ekibi ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Guilherme (Dk. 78 Barış), Ömer, Murat Yıldırım (Dk. 55 Ahmet), Adem, Donald, Aleksic, Murat Akça (Dk. 70 Mustafa), Chebake, Mina, Bülent
BEŞİKTAŞ: Karius - Atiba, Isimat-Mirin, Lens (Dk. 67 Quaresma), Güven (Dk. 61 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Mustafa), Vida, Dorukhan, Burak, Gökhan, Caner
GOLLER: Dk. 65 Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 49 Atiba, Dk. 70 Ljajic (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Dk. 39 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor) - Ljajic (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon kendi sahasında Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenen Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı da yenmek hedefinde. 4 büyüklerin üçünü iç sahada deviren Malatya temsilcisi, Beşiktaş'ı da mağlup ederek tarihe geçmek istiyor.
TRİBÜNLER DOLDU
36 puanla 3'üncü sırada yer alan Beşiktaş ile ligin 4'üncü sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 24 bin bilet satılırken, siyah beyazlılar için ayrılan 1287 kişilik biletler tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı.
STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.
SARI KIRMIZILI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ
Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev bir teknik direktör Erol Bulut koreografisi yaparak ve sarı kırmızılı kartonlar açarak dikkatleri üzerine çekti.
LJAJIC, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.
70'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top doğrudan auta gitti.
28'inci dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.
30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Altıpas içinde topla buluşan Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ertaç Özbir pozisyonu önledi.
39'uncu dakikada orta sahada Adem Büyük'ün Lens'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır önce oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Çakır, Adem Büyük'ü direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
49'uncu dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortaya hereketlenen Gökhan Gönül ön direkten kafayla topu kale ağzına indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Atiba'nın altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
53'üncü dakikada Lens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
65'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ömer Şişmanoğlu'nun Mirin'in ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Karius'un yanından ağlarla buluştu: 1-1.
70'inci dakikada Caner'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in yanından ağlara gitti: 1-2.
90'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, direkt ceza sahası içerisine orta açtı. Kagawa'nın bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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