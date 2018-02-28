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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol Haberleri"Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli"
Futbol "Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli"
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Sıradaki Haber:"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Futbol
aa-spor
28.02.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

"Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli"

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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş karşısında aldıkları yenilginin kendilerini etkilememesi gerektiğini belirterek, şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını vurguladı.

Valbuena, Fenerbahçe dergisinin şubat ayı sayısında yer alan röportajında, hedeflerinin hem Ziraat Türkiye Kupası ve hem de Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak olduğunu aktardı.

Süper Lig'de yakaladıkları 15 maçlık namağlup serisinin Beşiktaş derbisinde sona erdiğini hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

"AMACIM TAKIMA KATKI SAĞLAMAK"

Valbuena, kendisini bir hücum oyuncusu olarak nitelerken, savunmada da takıma yardımcı olmak için mücadele ettiğini anlattı.
Tecrübeli futbolcu, son yıllarda sol kanatta forma giydiğini belirterek, "Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an bu takımdaki rolümü değerlendirecek olursak, benim amacım takıma katkı sağlayan ve takım için belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Milli Takımı'na artık dönmesinin zor olduğunu vurgulayan Valbuena, şunları kaydetti:
"Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak. Türkiye'de futbola çok büyük tutku var ama Fenerbahçe'ye duyulan tutku daha büyük. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp."

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