Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın: ''Burayı özlemişiz''

2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de olmayı özlediğini belirtirken şu sözleri kullandı;

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

''Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok zor şartlarda oynadık, ciddi taraftar baskısı, burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil ama doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum, hafta boyunca buna çalışmıştık.''

BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK

''Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık.''

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN

''Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından.''

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!