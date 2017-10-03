Beşiktaş maçında sesten rahatsız olmuştu! Şimdi de...

Sesten olumsuz etikelnmesi sonrası Vodafone Park'ta oynanan maçın 32. dakikasında oyundan çıkan RB Leipzig'li golcü Timo Werner, önümüzdeki Perşembe günü Almanya'nın Kuzey İrlanda'yla oynayacağı 2018 Dünya Kupası eleme maçı kadrosundan çıkarıldı.

Almanya Futbol Federasyonu, 21 yaşındaki oyuncunun Kuzey İrlanda maçının yanı sıra, Pazar günü Azerbaycan'la oynanacak mücadeleyi de kaçıracağını açıkladı.

RB Leipzig'in Köln ile oynadığı mücadelede de kadroya alınmayan Alman forvetin durumu hakkında konuşan Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick ise "Werner'in rahatsızlığı sürerken şu an milli takıma gitmesi mantıklı değil" sözleriyle endişelerini dile getirirken şunları kaydetti:

"Onun için endişeleniyoruz. İstanbul'da talihsiz bir durum yaşadı ve cuma günü antrenmanda aynı şeyler oldu. Löw ile bu konu hakkında konuştum. Timo'nun iyi olmasını sağlamalıyız. Şu anda gözetim altında tutuluyor. Milli takıma giderse ne olacağını bilmiyoruz."(Fotomaç)