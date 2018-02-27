Beşiktaş maçında hedef galibiyet
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Bordo-mavililer, zorlu mücadelede galibiyet hesapları yapıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçtiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Çubukçu, "Takımımıza güveniyoruz. Burak gibi bir oyuncunun olmayışı önemli ama Rodallega olsun, N'Doye olsun, hangi futbolcu olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kaliteli bir takımız. Sonuçta 11 kaliteli oyuncumuz sahada olacak." diye konuştu.
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