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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.05.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş maçı öncesi Trabzon'da "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" yapıldı

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Beşiktaş maçı öncesi Trabzon'da "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabaka öncesi, İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Valilik B Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve il spor güvenlik kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bu hafta sonu 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçında alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bin 50 güvenlik personelinin görev alacağı müsabakayı Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takip edebilecek. Müsabakayı iki bin civarında siyah-beyazlı taraftarın takip etmesi bekleniyor.

Vali Ustaoğlu, bu hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının dostluk ve kardeşlik içerisinde Trabzon'a yakışan bir güzellikte geçeceğine inandığını ifade etti.

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Beşiktaş maçı öncesi Trabzonda İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

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