Beşiktaş M.Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Avcı-Güneş mücadelesi

Süper Lig'de dönüm noktası niteliği taşıyan Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Daha önce 26 kez karşılaşan ekiplerden Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Kalan mücadeleler ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta M.Başakşehir ile karşılaşacak. 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstlenecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek.



Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.



Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.



Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma'dan yoksun maça çıkacak Beşiktaş'ta, Adriano Correia ise son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.



Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, bugünkü maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İki oyuncu, bugünkü karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

AVCI-GÜNEŞ KARŞILAŞMASI

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.



İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.



Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.



İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA



Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ



Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 8. kez karşılaşacak.

Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı'nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.



AVCI SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ



İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı'nın üstünlüğü görülüyor.

Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda Avcı'nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.



AVCI-GÜNEŞ REKABETİ



İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:



Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor

3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1

10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1

20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0

12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0

28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0

11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar)

25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4

13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2

14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2

26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1

23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

18 Mart 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0

3 Kasım 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0