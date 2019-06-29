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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
29.06.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Luciano Narsingh transferinde sona geldi | Transfer haberleri

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Beşiktaş, Luciano Narsingh transferinde sona geldi | Transfer haberleri

Beşiktaş 28 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in transferinde sona geldi. Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Narsingh için bonservis bedeli ödenmeyecek. Bu transferin birkaç gün içinde sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş, taraftarının heyecanla beklediği yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, kanat bölgesi için gündeme aldığı isimlerden birisi olan Luciano Narsingh'i kadrosuna katmak üzere. Swansea City ile sözleşmesi yarın itibarıyla sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların karşılıklı el sıkıştığı öğrenildi.

2 YIL ÖNCE G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transfere sıcak baktığı ve son anda bir aksilik yaşanmazsa Narsingh'in birkaç gün içinde resmi mukaveleye imza atıp, siyah-beyazlı formayı sırtına geçireceği belirtildi. Swansea, 2017 yılı ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da transferine gündemine gelen Narsingh'i 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmıştı.

LUCIANO NARSINGH KİMDİR?

Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Zeegburia ve Heerenveen altyapılarında da oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 2010 yılında Heerenveen A takımına alındı. Forma giydiği iki sezon boyunca burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç futbolcu 4.1 milyon Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'a transfer oldu. Daha sonra PSV'de de iyi bir performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, 4.6 milyon Euro ile İngiliz ekibi Swansea'nin yolunu tuttu. Sağ ayağını etkili kullanan Narsingh, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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Beşiktaş, Luciano Narsingh transferinde sona geldi | Transfer haberleri

Narsingh'in Swansea günlerine göz atalım...

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