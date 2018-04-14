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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A.A
14.04.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor!

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Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligin ilk yarısına göre daha başarılı bir ikinci yarı geçiriyor.

Ligde 59 puana ulaşarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşıyan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıya göre ikinci yarıda daha çok galibiyet elde etti. Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 8 kez kazanan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada rakiplerine 9 kez üstünlük sağlamayı başardı.
Sezonun ilk yarısında 8 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, ikinci devredeki 12 karşılaşmada bu puana yakın bir performans sergiledi. Ligin ikinci bölümündeki 12 maçtan 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, 29 puan elde ederek şimdiden birinci devredeki performansına yaklaştı.

- Golcü kimliğine döndü

Son 2 sezonun en golcü takımı olarak şampiyonluğa ulaşan ancak 2017-2018'in ilk yarısında hücumda rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarıda eski kimliğine döndü.
Beşiktaş, ligin ilk yarısına oranla ikinci devrede daha başarılı hücum performansı gösterdi. Sezonun ilk bölümündeki 17 maçta 29 gol atarak 1,7 ortalama tutturan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise 12 karşılaşmadaki 27 golle bu ortalamayı 2,2'ye yükseltti.

- Savunma performansını da artırdı

Siyah-beyazlı ekip, hücumda olduğu gibi ikinci yarıda savunma performansını da artırdı.
Ligdeki 17 maçlık periyotta kalesinde 16 gol gören ve 0,9 gol yeme ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, ikinci devrede 8 golle bu ortalamayı 0,6'ya düşürdü.

- Deplasman performansı da yükseliyor

Beşiktaş, ikinci yarıda deplasman performansını da artırdı.
Sezonun ilk bölümündeki 9 dış saha maçında üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 toplayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle şimdiden 11 puana ulaştı.

- İlk yarıda puan kaybettiği takımların çoğunu yendi

Beşiktaş, ligin ilk yarısında puan kaybı yaşadığı rakipleriyle şu ana dek oynadığı maçların çoğunu kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk bölümünde berabere kaldığı Kasımpaşa, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u ikinci yarıdaki maçlarda mağlup etti. Beşiktaş, birinci devrede yenildiği Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne de ikinci karşılaşmalarda üstünlük kurmayı başardı.
Beşiktaş, sadece ilk yarıda berabere kaldığı Medipol Başakşehir'e rövanş maçında mağlup oldu.

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