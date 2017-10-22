Beşiktaş ligde moral arıyor! Monaco zaferi sonrası...

Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.



- Babel cezalı



Hafta içinde deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yu 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçına sezonun formda ismi Ryan Babel'den yoksun çıkacak.

Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna giren ve hemen ardından kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Hollandalı oyuncu, Vodafone Park'taki mücadelede görev yapamayacak.



- 3 oyuncu ceza sınırda



Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde, ligin 10. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



- Evinde yenilgiyi unuttu



Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha maçlarında uzun süredir yenilmiyor.

Siyah-beyazlı ekip, evinde yaptığı son 31 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 24'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 31 maçta 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 78 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 23 gol yedi.