Beşiktaş liderlik koltuğuna yaklaştı! Süper Lig'de 14. hafta güncel puan durumu
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında rakibini 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlılar 90+5. dakikada Umut Nayir'in golü ile puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla ligde liderlik koltuğuna yaklaşırken, Sivasspor zirvedeki yerini korudu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 8 Aralık Süper Lig'in 14. haftasında güncel puan tablosu.
Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa Beşiktaş maçında, tablo yeniden şekillendi. Haftaya üçüncü sıradan giriş yapan Abdullah Avcı'nın öğrencileri deplasmandan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de 2. sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı ve puanı 27 oldu. Kasımpaşa ise sahadan eli boş ayrıldı. İşte, Süper Lig son puan durumu ve haftanın kalan maçları.
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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