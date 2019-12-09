Beşiktaş liderlik koltuğuna yaklaştı! Süper Lig'de 14. hafta güncel puan durumu

Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa Beşiktaş maçında, tablo yeniden şekillendi. Haftaya üçüncü sıradan giriş yapan Abdullah Avcı'nın öğrencileri deplasmandan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de 2. sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı ve puanı 27 oldu. Kasımpaşa ise sahadan eli boş ayrıldı. İşte, Süper Lig son puan durumu ve haftanın kalan maçları.

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)