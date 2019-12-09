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Spor Arena
09.12.2019 - 00:13, Son Güncelleme:

Beşiktaş liderlik koltuğuna yaklaştı! Süper Lig'de 14. hafta güncel puan durumu

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Beşiktaş liderlik koltuğuna yaklaştı! Süper Lig'de 14. hafta güncel puan durumu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında rakibini 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlılar 90+5. dakikada Umut Nayir'in golü ile puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla ligde liderlik koltuğuna yaklaşırken, Sivasspor zirvedeki yerini korudu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 8 Aralık Süper Lig'in 14. haftasında güncel puan tablosu.

Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa Beşiktaş maçında, tablo yeniden şekillendi. Haftaya üçüncü sıradan giriş yapan Abdullah Avcı'nın öğrencileri deplasmandan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de 2. sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı ve puanı 27 oldu. Kasımpaşa ise sahadan eli boş ayrıldı. İşte, Süper Lig son puan durumu ve haftanın kalan maçları.

Beşiktaş liderlik koltuğuna yaklaştı Süper Ligde 14. hafta güncel puan durumu

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

 

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