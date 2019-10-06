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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında çıkış arıyor! iddaa'da maçın favorisi...

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Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında çıkış arıyor! iddaa'da maçın favorisi...

Süper Lig’in 7. haftasında çıkış arayan Beşiktaş ile lider Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Misli.com’da Tek Maç olarak oynanabilen kritik mücadeleye Canlı Bahis de yapılabilecek...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

Tarihindeki en kötü başlangıçlarından birini yaşayan Beşiktaş, 6 haftası geride kalan ligde sadece 1 galibiyet alabildi.

Avrupa Ligi’nde ise son olarak evinde Wolverhampton’a son dakika golüyle kaybeden Siyah-beyazlılar grupta henüz puan alamadı.

Tüm bu kötü gidişin üstüne Burak Yılmaz’ın sakatlığının da eklenmesi Kara Kartal için en kötü senaryo oldu. Yıldız golcünün durumu şüpheli...

Stoper Victor Ruiz iyileşti ama bu sefer de sağ bek Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle son antrenmanda yer almadı. Mısırlı orta saha Elneny’nin ise cezası sürüyor.

Alanyaspor ise hafta içinde Fenerbahçe ile oynadığı maçın tekrar edilmemesi kararıyla rahatladı.

Ligin tek namağlup ekibi, liderliğini korumak için İstanbul’dan en azından 1 puanla ayrılmak istiyor.

Lokman Gör, Juanfran ve Salih Uçan bugün için sahada olamayacak oyuncular.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 7’sinde gol yedi.

- Beşiktaş’ın ligde oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ü karşılıklı gollerle tamamlandı.

- Alanyaspor bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol buldu.

- Alanyaspor’un ligdeki 6 maçının 5’inde karşılıklı gol oldu.

Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında çıkış arıyor iddaada maçın favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kritik mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak taraf bahsinden yana tercihte bulunmuş durumda...

Tek maç olarak da oynanabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i mücadeleyi Beşiktaş’ın üstün bitireceğini düşünüyor.

Üyelerin %17’si ise gol bahislerinde karar kılmış görünüyor.

ERTAN SÜZGÜN’ÜN YORUMUNA BAKMADAN GEÇMEYİN!

Beşiktaş’ta kötü gidişat sürüyor. Ligde oynadığı 6 maçta 5 puan alabilen siyah beyazlılar UEFA’da da 2’de 0 çekti. Abdullah Avcı’nın kredisi kalmadı. Beşiktaş’a kara bulutların dağılması adına mutlak galibiyet gerek.

Wolverhampton maçında görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, forma giyebilecek durumda. Abdullah Avcı'nın yine aynı maçta riske etmediği Burak ve Ruiz’in de oynaması bekleniyor. Cezası biten Ljajic de bu 90 dakikada görev alacak.

Sezona fırtına gibi başlayan Alanyaspor, liderlik koltuğunda. Djalma, Fernandes, Efecan, Papiss Cisse’li etkili hücum hatları var. Ancak Beşiktaş’ın kazanıp yeni bir sayfa açmak dışında başka çaresi yok.

Siyah beyazlılar zorlansa da kazanır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Kevin N'Koudou antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor...

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