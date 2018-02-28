Beşiktaş Lens'i resmen renklerine kattı
Beşiktaş, Sunderland Kulübü'den kiralanan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun aktif edildiğini açıkladı. Lens, bonservisiyle birlikte Beşiktaş'ta.
Siyah-beyazlılar, KAP'a şu açıklamayı yaptı:
07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır.
Beşiktaş, Lens için İngiliz kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Jeremain Lens'in kazanacağı garanti ücretler:
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro
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