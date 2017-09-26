Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar G Grubu ikinci maçında bu akşam Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 197 müsabakada, 74 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı. Yaptığı 197 karşılaşmada rakip fileleri 256 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 282 gol gördü - Leipzig ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, Alman takımlarıyla daha önce yaptığı 7 karşılaşmada sadece bir beraberlik alıp, 6 kez sahadan mağlup ayrıldı



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 197 maçtan 74'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 197 karşılaşmada rakip fileleri 256 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü

Geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna galibiyetle başladı. G Grubu mücadelesine Porto deplasmanında başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe,Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş’ın sahasında Leipzig ile oynayacağı mücadelenin hakemi Sergei Karasev oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 26 Eylül Salı günü sahasında 21.45’te Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, dördüncü hakem olarak ise Maksim Gavrilin görev alacak.

SAHASINDA İLK KEZ



UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Porto deplasmanından 3 puanı 3-1’lik skorla alan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor. Alman ekibi RB Leipzig’i de evinde devirmeyi hedefleyen Kartal, Vodafone Park’taki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almak istiyor.

DERBİ SONRASI

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup’un kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Teknik Direktör Şenol Güneş ise hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti. Olaylı derbiden çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetini Leipzig, galibiyeti ile unutmanın peşinde.



FARKLI GALİBİYETLER



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.



HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER



Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.



ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK



Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, sadece bir beraberlik alabildi. 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakip fileleri de 2 gol atabildi. Siyah-beyazlı ekibin bu gollerini Ali Gültiken ile Ricardinho kaydetti. Beşiktaş, Alman ekiplerinin 12 golüne de engel olamadı. Avrupa kupalarında Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg ekipleriyle karşılaşan Beşiktaş, tek beraberliğini Wolfsburg karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, şu ana dek Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen maçlarında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Leipzig ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

CENK TOSUN, İLK DÖRDE GİRMEK İÇİN GOL ARAYACAK



Siyah-beyazlı ekibin forvet oyuncusu Cenk Tosun, bu akşam Leipzig karşısında fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü oyuncuları sıralamasında yükselmeyi hedefleyecek. Son olarak Porto karşısında gol sevinci yaşayan ve skor sayısını 8'e çıkararak Demba Ba'yı yakalayan Cenk, bu akşam bir gol bulduğu takdirde Daniel Pancu'yu yakalayacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Leipzig filelerini iki kez havalandırırsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü dördüncü oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında son golünü geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında atan Ricardo Quaresma da bu akşam hem bu hasretini sonlandırmaya hem de Bobo'yu yakalamaya çalışacak. Beşiktaş adına Avrupa'da 11 gol kaydeden Quaresma, Leipzig maçında fileleri havalandırırsa 12 gollü Bobo'yu yakalayacak. Beşiktaş'ta 14 gol atan Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı ekip adına Avrupa kupalarında en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Ryan Babel de dörder kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da topu filelerle buluşturdu. Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İÇ SAHA PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Almanya'nın Leipzig takımıyla evinde karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 17 iç saha maçında sadece bir kez mağlup oldu. Avrupa kupalarında evinde 98 kez maça çıkan Beşiktaş, rakiplerine 51 kez üstünlük kurarken, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de yenilgiyle ayrıldı



Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 9 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki 17 maçta 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.



OLYMPİQUE LYON'U YENDİ, PENALTILARDA ELENDİ



Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk etti. İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu.