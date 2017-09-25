Beşiktaş - Leipzig maçı nedeniyle kapalı olan yollar

Yarın Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası ile ilgili saat çevresindeki bazı yolların saat 16.45 itibariyle trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecektir. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak, akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe-Meydan-Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecektir. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacaktır. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır