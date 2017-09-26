Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta güçlü Alman temsilcisi Leipzig ile kozlarına paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Leipzig karşısında kendi sahasında kazanmak isteyen Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Leipzig: Mvogo, Klostermann, Orban, Upamenco, Halstenberg, Demme, Lsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Werner

SERGEİ KARASEV MAÇIN HAKEMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş’ın sahasında Leipzig ile oynayacağı mücadelenin hakemi Sergei Karasev oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 26 Eylül Salı günü sahasında 21.45’te Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, dördüncü hakem olarak ise Maksim Gavrilin görev alacak.

BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK'TA KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak.

Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.

LEİPZİG 6. SIRADA

Bundesliga'nın 5. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu hafta evinde oynadığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından Leipzig, topladığı 10 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.