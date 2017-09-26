Beşiktaş Leipzig maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Leipzig maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig ile kıran kırana bir mücadele verecek. Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak. Karşılaşma öncesinde temsilcimiz Beşiktaş'ın ve Leipzig'in ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Beşiktaş Leipzig maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifreli mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Anderson Talisca, Babel, Cenk Tosun

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner

SERGEİ KARASEV MAÇIN HAKEMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş’ın sahasında Leipzig ile oynayacağı mücadelenin hakemi Sergei Karasev oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 26 Eylül Salı günü sahasında 21.45’te Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, dördüncü hakem olarak ise Maksim Gavrilin görev alacak.

BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK'TA KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak.

Dolmabahçe'deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig'i yenerse Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.

LEİPZİG 6. SIRADA

Bundesliga'nın 5. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu hafta evinde oynadığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından Leipzig, topladığı 10 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

LEİPZİG İLK MAÇINDAN BERABERE AYRILDI

Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, G Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, şu ana dek 10 puan topladı.

Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmiş sezonlarda Süper Lig takımlarından Galatasaray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.

TİMO WERNER: BEŞİKTAŞ, DORTMUND YA DA BAYERN DEĞİL

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi Alman ekibinin yıldız oyuncusu Timo Werner, Beşiktaş'tan çekinmediklerini söyledi.

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki forvet Beşiktaş'tan korkmadıklarını ifade ederek, "İstanbul'a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.