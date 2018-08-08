Beşiktaş LASK Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş LASK Linz maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında perşembe günü Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk maçtan avantajlı bir skor elde edip, rövanş karşılaşmasına rahat çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş LASK Linz maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, perşembe günü LASK Linz karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş LASK Linz maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Vodafone Park'ta 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Maç D-Smart Smart Spor 77. kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş’ın Avrupa performansı
Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.
Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.
Farklı mağlubiyetler
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
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