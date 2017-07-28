Beşiktaş Las Palmas'a farklı mağlup oldu.. İşte Beşiktaş maçının özeti

Sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile yapan siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçında ikişer yenilgi ve beraberlik yaşadı. İlk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki karşılaşmada ise Alman ekibi Schalke 04'e 3-2 yenildi. İspanya'daki ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Las Palmas mücadelesinde de mağlup oldu.



Savunma hazır görüntü vermedi



Beşiktaş'ta özellikle savunma hazırlık maçlarındaki performansıyla iyi bir görüntü vermedi. Siyah-beyazlı ekip, yaptığı 4 hazırlık maçında da gol yedi. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 12 golü kalesinde gördü.





Gökhan Gönül ilk yarıda çıktı



Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Las Palmas karşısında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sektiği gözlenen tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında yerini Andreas Beck'e bıraktı. Öte yandan, karşılaşmanın 58. dakikasında ani gelişen Beşiktaş atağında pası vermekte geciken Ryan Babel ile Cenk Tosun arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yorgunluk net bir şekilde sahaya yansıdı

Teknik direktör Şenol Güneş, Las Palmas karşısına ideal onbire yakın bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga Zengin yer alırken savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Tosic, Mitrovic ve Adriano’dan oluştu. Atiba, Tolgay, Babel, Oğuzhan ve Caner’den oluşan orta sahanın önünde forvet olarak Cenk Tosun görev yaptı. Önceki maçlarda sol önde oynayan Adriano bu kez savunmada, Caner ise sol açık pozisyonunda oynadı.

Günde çift idman yapmanın etkisi karşılaşmanın ilk yarısında net bir şekilde hissedilirken, sahada tıpkı Valladolid maçında olduğu gibi temposuz bir oyun vardı. Genel anlamda orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk devresinde önce Las Palmas sonra Beşiktaş birer pozisyona girdi. Las Palmas’ın girdiği pozisyonda topu çizgiden çıkartan Gökhan Gönül takımının mağlup duruma düşmesini önlerken, Beşiktaş’ın bulduğu pozisyonda Tosic, Cenk’ten seken topu kafa ile ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı.

İlk yarıda 33.dakikada sakatlanan Gökhan Gönül yerini Andreas Beck’e bıraktı.

İkinci yarı ilk yarıdan daha kötü bir oyun

Karşılaşmanın ikinci yarısı da temposuz bir şekilde başlarken Şenol Güneş’in oyuncu değişikliği yapmaması dikkat çekiciydi. 53.dakikada Viera ile eşitiği sağlayan Las Palmas 62. dakikada ilginç bir oyuncu değişikliği yaptı. İkinci devreye kaleciyi değiştirerek başlayan İspanyol ekibi, 62. dakikada da bu kez 10 oyuncuyu birden kenara alarak tüm oyuncuları bir anda değiştirdi. Şenol Güneş ise aynı dakikada Caner, Tolgay ve Adriano’nun yerine Talisca, Necip ve Atınç’ı alarak takımın mücadele gücünü artırmak istedi. Ancak değişiklilerin hemen ardından Las Palmas’ın 2. golü geldi. 66.dakikada defans arasına Tana’nın kafa ile bıraktığı topta kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Expsito rahat bir gol ile Las Palmas’ı 2-1 öne geçirdi. Golden sonra iyice oyundan düşen siyah-beyazlılar, atak yapmakta zorlanırken kalesinde de pozisyonlar vermeye başladı ve 75. dakikada Las Palmas skoru 3-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen atağı önleyemeyen Beşiktaş defansı Momo’nun golüne engel olamadı ve 3-1 ile fark iyice açılmaya başladı. 84. dakikada Benito’nun attığı 4. gol karşılaşmanın skorunu belirledi ve Beşiktaş sahadan 4-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma esnasında Cenk Tosun’un kendisine pas vermeyen Ryan Babel ile kısa süreli tartışması ve sonrasında yedek kulübesine isyanını dile getirmesi maçın önemli notlarından biri oldu.

Hazırlıklara geç katılan Pepe ve Quaresma’nın yanı sıra yeni transfer Orkan Çınar ile Boyko, Utku ve Hüseyin Yılmaz Las Palmas maçının kadrosuna alınmadı.