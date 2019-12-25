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Basketbol
25.12.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü'nden Dusko Ivanovic'e teşekkür

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Beşiktaş Kulübü'nden Dusko Ivanovic'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör Dusko Ivanovic'e teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.

Karadağlı başantrenör Ivanovic, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Baskonia ile anlaşmıştı.

Beşiktaş Kulübünden Dusko Ivanovice teşekkür

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