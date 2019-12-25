Beşiktaş Kulübü'nden Dusko Ivanovic'e teşekkür
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör Dusko Ivanovic'e teşekkür etti.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.
Karadağlı başantrenör Ivanovic, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Baskonia ile anlaşmıştı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle