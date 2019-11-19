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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.11.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran
Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ
Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar
Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar
Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay
Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları
TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan
Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy
Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol
Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen
Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban
Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan
Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci
Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak. 

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