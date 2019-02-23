Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman konuşuyor (CANLI)

Borç 2 Milyar 314 Milyon

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.

Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

O dönem 'Lisanslar alınamaz, lige çıkılamaz' süreçleri yaşandı"

"Mayıs ayındaki seçimden evvel son Divan toplantımız. Önümüzdeki ay 7. senemizi doldurmuş oluyoruz. Bugün kamuoyunda konuşulan konularla ilgili heyetinizi bilgilendirmek istiyorum. 2012 yılında ben ve arkadaşlarım Beşiktaş Kulübü'ne aday olduğumuz süreci hepiniz 25 seneyi dolduran Kongre Üyeleri olduğunuz için biliyorsunuz. 26 Mart'ta geldiğimizde UEFA Lisansları alınacaktı. 'Lisanslar alınamaz, lige çıkılamaz' süreçleri yaşandı. O gün geldiğinde Beşiktaş Kulübü'nün borç yapısından bahsetmek istiyorum. O günün denetleme kurulu bize 431 milyon TL ve 242 milyon USD olmak üzere kulübümüzü devrettiğini açıkladı."

"Alınan çekler bir borçtur"

"Ben 2005 senesinde yapmış olduğum Genel Kurul konuşmasından da söylemiştim. Alınan çekler bir borçtur. Günü geldiği zaman o paralar kullanıldığı için ileride daha büyüyerek hareket edecektir. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve şirketten kredi aldınız. Gittiniz onunla ihtiyaçlarınızı karşıladınız. 1 ay sonra geldiğinde evinizin kirasını nasıl karşılayacaksınız? Tekrar borçlanacaksınız. 2012 senesinde gelir gelmez, o gün itibari ile Ernst&Young şirketini davet ettik ve bilanço sisteminin değişmesini istedik. 'Alınan avans, nakitleri borç hanesine yazalım' dedik."

"Şimdi demogoji yapılıyor"

"431 milyon TL iken alınan avans 62 milyon TL, peşin tahsil edilen gelirler 54 milyon, dava karşılıkları 34 milyondu. Ferrari'ye 8.5 milyon Euro ödedik. Ferrariye verilen para bizim döneme geldiğimizde açıklanan borçun içerisinde yoktu. Borcu arttırmadık. Şimdi demogoji yapılıyor. Bizim 431 milyon ile aldığımız içerisinde alınan avanslar, peşin tahsil edilen gelirler yoktu. Ernst&Young raporu ile 581 milyon ile borcu devir aldıığımızı kabul etti. Daha sonra aynı teknik ile devam ettik."

Son 7 yılda yapılanları çabucak, hızlıca hahahahaha diye konuşuyoruz ama bu işler hahahahalarla yapılmadı.

"Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık"

"Bütün rakiplerimizden özür diliyorum. Çünkü karşılaştırma yapmak durumundayım. Yapmadığım zaman anlatamıyorum. 2012'de geldiğimizde 326 milyon Dolar borç ile aldık. Rakiplerimiz bizim yarı borçlarımızdaydı. Fakat buna karşılık gelirleri bizim gelirlerimizden 2 misli daha fazlaydı. Bu süreçte onların ikisinin de stat yatırımları bitmişti. Biz de stat yoktu. Biz geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Diğer rakiplerimizin altyapı tesislerinin hepsi yapılmıştı. Biz konteynerlerdeydik. Orman bakanlığının işini çözersek Ümraniye'ye akademi kuracağız. Geldiğimde sosyal tesislerimizin olmadığı söyleniyordu. Bizler hep bunu konuşuyorduk. Akatlar'ı yaptık. Medeni şekilde oralarda oturuyoruz. Pendik'i yaptık. Biz aldığımız da Pendik ne durumdaydı? Futbol antrenman tesislerine hiçbir yatırım yapılmamıştı. Bütün hepsine yatırımlar yaptık. Sadece amatör şubeleri çok yatırım yapmadık. Şevket ağabeyin adını verdiğimiz bir salon yaptık. Yeniden müze yaptık. Eski halini yöneticiyken ben yapmıştım. Mağaza sayımız 21 adetti. Bizim rakiplerimiz bunların hepsini yapmışken rakiplerimizin 100'lü rakamları vardı. Mağazalarda malzeme yoktu. Mal alınamıyordu. Ürün bulunamıyordu. Şu anda Beşiktaş'ın 102 tane Kartal Yuvası mağazası var. Biz 326 milyon Dolar borç ile aldığımızda bizim stadımız yoktu. Altyapı tesislerinin halini gördünüz. Rakiplerimizin vardı. Biz 3'lü bir yarışa başladık. Biz 326 milyon Dolar ile başladık. Rakiplerimiz yarı seviyede başladı ve yatırımlarını yapmışlardı."

"Ben kimseye 'malımızı satalım' demedim"

"Fulya AVM'yi yaptık ve 4 milyon Dolar'ın üzerinde bir yatırım yaptık. 469 milyon para harcamışız ve 75 milyon KDV ödemişiz. Bu yatırımları rakiplerle seviyemizi bir hale getirmek zorundaydık. Bu stadı yapmamız gerekiyordu. Bu süreç içerisinde 2 tane rakibimize bakacak olursak, 1 tanesi 2 tane mülk sattı. Öbür rakibimizin yeni başkanı geldi ve bir çalışma yaptı. 600 milyon Dolar'a gelen bir borçları olduğunu ifade ettiler. Rakiplerimiz bu yaşanan süreçte bizden daha fazla borca çıktılar. Ben kimseye 'malımızı satalım' demedim. Ben Beşiktaş'a malını satan başkan olarak gözükmek istemiyorum."