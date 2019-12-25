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Futbol
25.12.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir'in, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. 

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebiden Nevzat Demire ziyaret


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