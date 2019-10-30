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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Kulübü 5 Maçlık Paket Biletleri satışa çıkardı.. Peki kombine biletlerin fiyatı ne kadar?
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Spor Arena
30.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü 5 Maçlık Paket Biletleri satışa çıkardı.. Peki kombine biletlerin fiyatı ne kadar?

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Beşiktaş Kulübü 5 Maçlık Paket Biletleri satışa çıkardı.. Peki kombine biletlerin fiyatı ne kadar?

Beşiktaş Kulübü yönetim değişikliğinin ardından taraftarlara özel bir kombine bilet imkanı sunuldu. Süper Lig'de ve UEFA'da oynanacak lig maçlarına özel 5 karşılaşmayı kapsayan bir kombine bilet paketi satışa çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar biletlerin satışa çıkmasının bazı soruların cevaplarını merak ediyorlar. En merak edilen soru ise satın alınan kombine bir başkasına devir edilebilecek mi? İşte detaylar

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın Vodafone Park’ta oynayacağı beş iç saha maçını kapsayan paket biletler, satışa sunuldu. %25 fiyat avantajı sağlayan beş maçlık paket biletler hakkında detaylar, aşağıdaki gibidir.

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet paket bilet) bilet satın alabilir. Bilet satın alacak taraftarlarımızın passolig kart sahibi olması gerekmektedir.

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Biletlerim hangi maçlarda geçerli?

Paket biletler, Vodafone Park’ta oynanacak 4 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi Grup maçında geçerlidir:

Süper Lig 11. Hafta: Beşiktaş – Denizlispor (10.11.2019)
UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta: Beşiktaş – Slovan Bratislava (28.11.2019)
Süper Lig 13. Hafta: Beşiktaş – İ.M. Kayserispor (02.12.2019)
Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş - BTC Turk Yeni Malatyaspor (15.12.2019)
Süper Lig 17. Hafta: Beşiktaş – Gençlerbirliği (27.12.2019)

Maça gidemeyeceğim paket biletimi transfer edebilir miyim?

Evet. Maça gidemeyecek taraftarlarımız, satın aldıkları paket biletten istediğini bir arkadaşına transfer edebilir. Transfer işlemi yapılabilmesi için ilgili maçın genel satışa sunulması gerekmektedir.

Bilet Fiyatları

1. Kategori 995TL
2. Kategori 940TL
3. Kategori 850TL
4. Kategori 810TL
5. Kategori 675TL
6. Kategori 620TL
7. Kategori 415TL
8. Kategori 375TL
VIP: 2.950TL
1903 A-E: 2.950TL
1903 B-D: 3.100TL
1903 C: 3.250TL

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin perde arkasını izliyoruz...

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