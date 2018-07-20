Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Krasnodar hazırlık karşılaşması ile Avusturya kampında son provaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın hazırlık maçı hangi kanalda sorusunun cevabı spor severler tarafından merakla cevap arıyordu. Beşiktaş Krasnodar maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başlayan antrenman sonrasında pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampını bu akşam TSİ 18.00’de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul’a dönecek.
Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Rakip belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.
Beşiktaş öne geçtiği maçta kazanamadı
Beşiktaş, Reading ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde Reading ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmaya Utku - Gökhan, Medel, Fatih, Adriano - Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre'nin ortasında Babel'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Mustafa Pektemek'in asistinde Oğuzhan Özyakup topu ağlara gönderdi. Reading'te Sam Smith, 84'üncü dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. 90'ıncı dakikada Reading beraberliği yakaladı.
Mark McNulty attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.
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