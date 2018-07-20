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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.07.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Krasnodar hazırlık karşılaşması ile Avusturya kampında son provaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın hazırlık maçı hangi kanalda sorusunun cevabı spor severler tarafından merakla cevap arıyordu. Beşiktaş Krasnodar maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başlayan antrenman sonrasında pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampını bu akşam TSİ 18.00’de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul’a dönecek.

Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Krasnodar hazırlık maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Rakip belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

Beşiktaş öne geçtiği maçta kazanamadı

Beşiktaş, Reading ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde Reading ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmaya Utku - Gökhan, Medel, Fatih, Adriano - Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre'nin ortasında Babel'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Mustafa Pektemek'in asistinde Oğuzhan Özyakup topu ağlara gönderdi. Reading'te Sam Smith, 84'üncü dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. 90'ıncı dakikada Reading beraberliği yakaladı.

Mark McNulty attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

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