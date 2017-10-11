Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı İtalyan ekibi Sidigas Avellino'ya 86-80 mağlup oldu.

Maçın ilk bölümünde Sidigas Avellino'nun Fesenko, Fitipaldo ve Rich ile bulduğu sayılara Lima, Diebler, Weems ve Strawberry ile cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, ilk 5 dakikayı 13-12 üstün geçti. Ardından konuk ekip Rich ile etkili olurken Beşiktaş'ta ise Diebler skor yükünü üstlendi. Siyah-beyazlılar, Ömer Utku Al'ın çeyreğin bitimine 3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle ilk periyodu 31-23 önde tamamladı.

Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile pota altından bulduğu basketle 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 33-23. Sidigas Avellino, Filloy ve Wells'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 36-31. Fesenko, Leunen ve Filloy ile sayılar bulan İtalya temsilcisinin maça ortak olmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Deibler'ın 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 11 sayılık fark elde etti: 48-37. Kalan bölümde oyuna ağırlığını koyan ve Fitipaldo, Leunen ve Rich'in basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Sidigas Avellino, soyunma odasına 48-47 geride gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Strawberry ile sayılar bulurken, Sidigas Avellino ise Fitipaldo, Fesenko ve Rich ile sonuca gitti. Konuk takım, D'Ercole ile Wells'in üst üste kazandırdığı sayılarla 26. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 56-63. Üst üste hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında üstünlüğünü iyice kabul ettiren Sidigas Avellino, Wells'in 29. dakikada pota altından attığı basketle farkı 10 sayıya çıkardı: 59-69. Konuk takım, Wells'in çeyreğin bitimine 3 saniye kala serbest atış çizgisinden attığı sayılarla final periyoduna 74-64 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin ilk 3 dakikasında iki takım da skor üretemedi. Ardından uyguladığı etkili savunma ile rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Diebler, Sertaç Şanlı ve Weems'in kazandırdığı basketlerle 10-0'lık seri yakalayarak 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 74-74. Sidigas Avellino, Filloy ve Fitipaldo'nun kazandırdığı sayılarla 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 74-81. Kalan bölümde Sertaç Şanlı ve Diebler ile basketler bulan Beşiktaş, Leunen ve Filloy'un basketlerine engel olamayınca karşılaşmadan 86-80 mağlup ayrıldı.