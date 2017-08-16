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Beşiktaş - Konyaspor maçlarına deplasman yasağı

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçlarına deplasman yasağı geldi...

Hürriyet Haber
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Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, maç içinde Konyaspor taraftarı sahaya bıçak atmış, maç
sonunda da binlerce Konyaspor taraftarı sahaya girmişti.

Bu olaylardan sonra Beşiktaş'a 1, Atiker Konyaspor'a da 5 maç ceza gelmişti. İki takım arasındaki maçlara deplasman yasağı geldi. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan Kanal 42'de yaptığı açıklamada, "81 il ile yapılan il güvenlik kurulu kararıyla Konya için riskli maçlara deplasman yasağı getirildi. Antalya, Alanya ve Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Böylelikle 5. haftadaki Beşiktaş-Konyaspor ve 22. haftadaki Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında deplasman taraftarı yer alamayacak.

 

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