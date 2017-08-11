Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu ortaya çıktı

Samsun'da oynanan Beşiktaş - Atiker Konyaspor Turkcell Süper Kupa finalinde yaşanan olayların ardından Beşiktaş muhabiri Ali Fuat Duatepe, temsilci raporlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Raporlara göre Beşiktaş seyircisinin sahaya girmediği yazılmıştı.
Ali Fuat Duatepe'nin sosyal medya hesabından yaptığı temsilci raporunda, "Seyirci sayısı 19.651! Bence daha fazlaydı. Beşiktaş tribününde maç öncesi, sırası ve sonrası yaşanan olaylar 30 maddde toplanmış.
Vurgu: Kimse zarar görmedi. Beşiktaş tribününden sahaya atılan meşale, "Bir tane" kismeye isabet etmemiş, kendilinden sönmüş ve karşı tribüne atılan da aynı. Tribünde bunlar yaşanırken stada girişte neler olmuş dersiniz? Güvenlik ve arama uyarıya rağmen yapılmamış. Yani eğer stada girişte "Gerekli Arama" yapılmış olsaydı bu olaylar yaşanmayacaktı denmiş. Gözlemci raporlarına göre; "Sahaya giren Beşiktaş taraftarı" vurgusu yok."
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