Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa maç bilgileri

Süper Kupa heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Tüm taraftarların heyecanla beklediği Süper Kupa maçı son iki sezondur üst üste şampiyon olan Beşiktaş ve Türkiye Kupası’nın sahibi Konyaspor arasında oynanacak. Kazanan taraf Süper Kupa’nın da sahibi olacak. 2017-2018 futbol sezonun ilk resmi maçı olan Beşiktaş- Konyaspor karşılaşması Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşecek. Hem siyah-beyazlılar ve yeşil-beyazlılar hem de diğer takımlar mücadelenin sonucunu merakla bekliyor. Peki Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

6 Ağustos 2017 Pazar günü (bugün) oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Final maçı ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.



Beşiktaş - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Fabri Beck Pepe Tosic Adriano Atiba Oğuzhan Quaresma Tolgay Arslan Babel Cenk Tosun

Serkan Skubic Ali Turan Moke Erem Albayrak Ali Çamdalı Baurabia Ömer Ali Traore Milosevic Ezekiel

Yeni statta ilk resmi maç

Süper Kupa’ya Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı ev sahipliği yapacak. 33 bin 919 kişilik stadyumda daha önce Samsunspor ile Ankaragücü özel maç oynarken, farklı organizasyonlar da düzenlenmişti. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın açılışı da Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılırken, ilk resmi maç ise bugün oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Kupayı Bakan verecek

Süper Kupa maçında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın protokoldeki yerini alacağı öğrenilirken, kupayı da kazanan takıma bizzat vereceği öğrenildi. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in kupayı vermemesi konusunda yoğun eleştirilerde bulunmuştu.

Negredo kadroda olacak

Önceki gün resmi sözleşmeye imza atan Beşiktaş’ın yeni forveti Alvaro Negredo, Konyaspor maçının kafilesine dahil edildi. Hazır bir şekilde takıma katılan ve hocası Şenol Güneş’ten forma isteyen İspanyol yıldız, Süper Kupa’da 18 kişilik kadroda olacak. Güneş, son bölümlerde Negredo’yu oynatabilir.

Gözler pepe ve Q7’de

Kartal’ın flaş transferi Pepe, Süper Kupa'da Siyah-Beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıkacak. 10 yıl Real Madrid’de oynadıktan sonra Beşiktaş’a gelen Portekizli yıldız stoperin performansı merak konusu. Onun yanı sıra takımın bir diğer Portekizli yıldızı Quaresma da ilk 11’deki yerini alacak.

Süper Lig’de iki sezondur üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı göğsüne takan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nın sahibi Atiker Konyaspor ile bugün kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf Süper Kupa’yı alacak. Sezonun ilk resmi maçı, Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. 33 bin kişilik stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor. 2006’dan bu yana Süper Kupa’yı kazanamayan Beşiktaş, sezonu güzel bir şekilde açmanın planlarını yapıyor. Konyaspor’un yeni hocası Mustafa Reşit Akçay ise Yeşil-Beyazlı camiaya kupayla ‘merhaba’ demek istiyor.



SÜPER KUPA MAÇI TARİHÇESİ



Türkiye'de lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren bir organizasyon ilk kez 1965-66 sezonunda organize edildi. Cumhurbaşkanlığı Kupası ismi ile 1966 yılında, 1965-66 Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş ile 1965-66 Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında oynanan maçla birlikte organizasyon başlamış oldu. Galatasaray 2-0'lık galibiyetle birlikte kupayı kazanan ilk takım oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 12 Eylül Darbesinin yapıldığı dönemde 1981 ve 1982 yıllarında iki defa Devlet Başkanlığı Kupası ismiyle olmak üzere 1998 yılına kadar 33 defa organize edildi. Galatasaray, 1998 yılına kadar düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defayla en çok kazanan takım oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, son kez 1998 yılında düzenlendikten sonra kaldırıldı. 9 yıl aranın ardından Süper Kupa ismini alarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekrar lig şampiyonu ile kupa şampiyonu arasında oynatılmaya başlandı. Daha önceki düzenlenen organizasyonlar genellikle Mayıs ile Haziran tarihlerinde oynanırken, Süper Kupa Ağustos ayında yeni sezonun başlamasından kısa bir süre önce organize edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası her yıl Ankara sınırları içerisinde oynanırken, Süper Kupa hem yurt dışında hemde Türkiye'nin farklı illerinde düzenlendi.

Türkiye Süper Kupası organizasyonu 2006'da Beşiktaş, 2007'de Fenerbahçe, 2008'de Galatasaray, 2009'da Fenerbahçe ve 2010'da da Trabzonspor kazandı. 2011 yılındaki karşılaşma şike davası sebebiyle yapılmadı. 2012 ile 2013 yıllarında Galatasaray organizasyonu üst üste 2 kez kazandı. Organizasyon bugüne kadar 3 kez Almanya'da, 2 kez İstanbul'da, birer kez de Ankara, Erzurum, Manisa ve Kayseri'de düzenlendi. 2014'te Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda mağlup etti. 2015 ve 2016 yıllarında Galatasaray kupayı üst üste 2 kez yeniden kazandı.

Organizasyonda elde edilen en farklı skor 5'er kez ile 3-0 olurken, 8 kez ile en fazla görülen skor ise 1-0 oldu. 2015 yılında Bursaspor ile Galatasaray'ın arasında oynanan Türkiye Süper Kupası maçı 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı. 2016 yılında Beşiktaş ile Galatasaray'ın arasında oynanan son Türkiye Süper Kupası maçı normal süresi 0-0, uzatmalarda 1-1 sona erdi. Galatasaray, Beşitaş'ı penaltılarda 3-0 mağlup etti ve kupayı üst üste 2 kez yeniden kazandı ve toplamda 15. kez kupayı müzesine götürdü.

16.10.2015 tarihinde Turkcell ile isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağlanmış ve organizasyon Turkcell Süper Kupası ismini almıştır.