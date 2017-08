Beşiktaş Konyaspor maç sonucu: 1-2 / İşte maçın özeti ve golleri

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle Atiker Konyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı. Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Yeşil-beyazlı futbolcular, kupa sevincini daha sonra taraftarıyla paylaştı. Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Halil Umut Meler'in plaketleri verildi ve madalya seremonisine geçildi.

İlk olarak madalyalarını alan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti, Atiker Konyasporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti. Sezona Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olarak başlayan yeşil-beyazlı teknik ekip ve oyuncular madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı.

Atiker Konyasporlu oyuncular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadılar. Teknik Direktör Mustafa Raşit Akçay ile oyuncular, daha sonra kupayla sahada sevinç turu attı.



KUPADA MAÇIN ADAMI TAORE

Turkcell Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın ilk golünü atan Abdou Razack Taore seçildi. Abdou Razack Taore'ye ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Atiker Konyaspor’un Beşikaş’ı 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi olmasının ardından her iki takım teknik direktörü maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyeti hak etmediklerini ifade ederek, "Daha iyi olacağız. Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak etmiyordu. İşin olumsuz tarafından bakmak istemiyoruz ama eksikliklerimiz var. Konyaspor’u tebrik ederim. Kaybetmek için kötü oynamadık. Daha tempolu oynamak, daha az hata yapmak lazım. Şartlar nasıl olursa olsun birisinin kazanması gerekiyordu. Onlar kazandı, biz bugün kaybettik. Amacımız kazanıp, moral kazanmaktı ama başaramadık.Zaman zaman daha etkiliydik ama gol bulamadık. Yediğimiz goller kontra ataktı. Zaten rakibimiz hep savunma oynadı. Böyle oynayan bir takıma karşı yenik duruma düşünce de zor oluyor. EskiBeşiktaşdeğil, yeniBeşiktaşolacağız. Zoru başardığınızda kolay görünür. Oynadığınız oyun üstün olsa da yenemeyebilirsiniz. Geçen sene de böyleydi bu durum. Galatasaray’a karşı daha iyiydik ama penaltılarda kaybetmiştik. Maçlara takılacak değiliz. İyi sonuçlar alıp, bizden beklenenleri yerine getireceğiz" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Klasik söz vardır ya bir sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın belki daha kolay anlayabiliriz. Şu an bir duygu yoğunluğu var, hoş bir şey. Emeği olan herkes alsın istiyor insan. Nasip oldu, Allaha şükürler olsun. Şöyle bir laf konuşsam haddimi aşar mıyım bilmiyorum da, temiz bir kalple çalıştığın zaman rabbim bir şeyler veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Eğer maç uzasaydı, çok sorunlar yaşayabilirdik. Maçın başından sonuna kadar maçı istedik. Hepsi bir araya geldi. Allahın teveccühü, çocukların emekleri ayakları bizi buraya getirdi. Her müsabakayı kazanmak için çıksanız da rakibin yapısını da düşünmek zorundasınız. Biz o duruşumuzu her maçta sahaya yansıtacağız. Bazı transferlerimizle birlikte biraz daha güçleneceğiz."

DAKİKA DAKİKA BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER : Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (x), Beck (x) (Dk. 61 Caner Erkin x), Pepe (xx), Tosic (xx), Adriano (x), Hutchinson (xx), Oğuzhan (xx), Tolgay (x)(Dk. 61 Negredo x), Quaresma (x), Babel (xx), Cenk Tosun (xx)

ATİKER KONYASPOR : Serkan Kırıntılı (xx), Skubic (xx), Moke (xx), Ali Turan (xxx), Ferhat Öztorun (xxx), Ömer Ali (xxx)(Dk. 82 Ezekiel), Fofana (xxx), Bourabia (xxx), Ali Çamdalı (xx)(Dk. 76 Musa Araz x), Traore (xxx), Milosevic (xx) (Dk. 65 Jonssonx)

GOLLER :Dk. 33 Traore, Dk. 90 (penaltıdan) Skubic (Atiker Konyaspor), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR :: Dk. 45+2 Ali Turan, Dk. 60 Bourabia (Atiker Konyaspor), Dk. 90+5 Adriano (Beşiktaş)

TURKCELL Süper Kupa mücadelesinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa’nın sahibi oldu.

14’üncü dakikada Beşiktaş mutlak bir golden oldu. Rakibinden ceza sahasının hemen dışında topu kapan Cenk Tosun, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, güçlükle topu taça çeldi.

17’nci dakikada siyah-beyazlılar ceza sahasının 1 metre dışından kazandığı serbest atışı Quaresma, kullandı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu barajdan geri döndü. Sağ çizgide topu kapan Cenk Tosun, Quaresma’yı ceza sahası içinde yeniden meşin yuvarlakla buluşturdu. Quaresma’nın, ayağının dışı ile vurduğu top az farkla auta gitti.

26’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Babel’in pasında Cenk Tosun, yerden sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinde topu bloke etti.

33’üncü dakikada Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Fofana’nın ara pasında sol çaprazda Traore, plase bir vuruşla öne açılan kaleci Fabricio’nun üstünden topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

38’inci dakikada Beşiktaş atağında ceza sahasında Babel’in şutunda top Ali Turan’ın vücuduna çarptı. Siyah-beyazlı futbolcular, penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.

41’inci dakikada Atiba’nın pasında topla buluşan Babel, çalımlarla ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu. Bu futbolcunun şutunu kaleci Serkan Kırıntılı, çizgi üzerinden kornere çeldi. İlk yarı Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

54’üncü dakikada Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in yerden vuruşunda top auta çıktı.

61’inci dakikada Beşiktaş 2 oyuncu değişikliği yaptı. Yeni transfer Negredo, Tolgay Arslan’ın, Caner Erkin ise Beck’in yerine oyuna dahil oldu.

65’inci dakikada siyah-beyazlı takımın atağında Quaresma’nın sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşu, auta gitti.

77’nci dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Caner’in kullandığı taç ataşında top Quaresma’dan sekerek ceza sahasın içinde Cenk Tosun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’nın parmaklarını ucuna çarparak ağlara gitti.1-1

90’ıncı dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Bourabia, Pepe tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Skubic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2.

90+2 dakikada siyah-beyazlılar mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Quaresma’nın soldan ortasına Negredo, uçarak kafa vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, çizgi üzerinden topu ayaklarıyla kontrol etti.Maçı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından yeşil-beyazlı taraftarlar sahayı girdi. Beşiktaşlı taraftarlar ile Atiker Konyaspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları güçlükle çıkartmaya çalıştı.