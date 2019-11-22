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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Konya deplasmanında! Son 5 maçta 13 puan toplamıştı...

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Beşiktaş, Konya deplasmanında! Son 5 maçta 13 puan toplamıştı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti.

- Son 5 maçta 13 puan

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

- Dış sahada da toparlandı

Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı.

Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

- Eksikler Dorukhan ve Douglas

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

ABD Milli Takımı'ndan geç dönen Tyler Boyd ise bugün takıma dahil olacak.

- Ruiz ile Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Konya deplasmanında Son 5 maçta 13 puan toplamıştı...

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