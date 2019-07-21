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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraf: Emre OKTAY
21.07.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kocaelispor'u 7 bitirdi!

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Beşiktaş, Kocaelispor'u 7 bitirdi!

Hazırlık kampındaki ilk maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci karşılaşmasında Kocaelispor'u da 7-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Maçın 7. dakikasında Gökdeniz Bayraktar'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştü. 
Beşiktaş, 23. dakikada Quaresma'nın şık golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Enzo Roco, 33. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 

Yeni transfer Boyd ikinci yarıda görev yaptı 

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, ikinci yarıda görev aldı. 

Siyah-beyazlı takımda maçın ikinci devresinde ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir 11'le mücadele etti. Kalede Utku Yuvakuran oynarken, Ahmet Gülay, Necip Uysal, Nicolas-Isimat Mirin, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün, Muhayer Oktay, Umut Nayir, Kartal Kayra Yılmaz da şans buldu. 

Beşiktaş, 54. dakikada Muhayer Oktay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Umut Nayir, 61 ve 78. dakikada attığı gollerle takımını 5-1 öne geçirdi. Beşiktaş, 83 ve 89. dakikada Oğuzhan Akgün üst üste gol buldu ve karşılaşmayı 7-1 kazandı. 

Yeni transfer Boyd, Muhayyer ile Oğuzhan'ın attığı gollerin hazırlayıcısı oldu. 

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı ve Umut Güner de izledi 

İstanbul kampı tamamlandı 

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı karşılaşmayla İstanbul'daki kamp çalışmalarını tamamladı. 

İki günlük izin yapacak siyah-beyazlılar, 24 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. 

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