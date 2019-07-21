Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayan Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı belli olmuştu. Programa göre Siyah Beyazlı takım, hazırlık maçlarından birini Kocaelispor’la gerçekleştirecek. Peki, Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte, Beşiktaş – Kocaelispor maç bilgileri…
23 Temmuz’a kadar Riva’da hazırlıklarını sürdürüp 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya’da kamp yapacak olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını 17 Ağustos’ta Pendikspor’la yapmıştı. Siyah- Beyazlılar’ın ikinci karşılaşmasında Kocaelispor’la karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
Beşiktaş Kocaelispor maçı bugün saat 18.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz belli değil.
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