Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig'de puan durumu...
Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, günün son maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Trabzonspor bugün oynadığı maçta sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Lider Alanyaspor ise yükselen performansıyla dikkat çeken Başakşehir ile sahasında golsüz berabere kaldı. Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Bu karşılaşmaların ardından haftanın kalan maçları ve ligdeki puan duramu şöyle
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor 0 - 0 Başakşehir
17.30 Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
20.00 Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
PUAN DURUMU
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