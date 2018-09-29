Beşiktaş, Kayserispor önünde 3 puan arıyor! iddaa'nın bankosu...
Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönen siyah-beyazlılar, 2 haftadırgol atamadan kaybeden Kayserispor'u ağırlıyor. Öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
- Fenerbahçe maçı bittikten sonra hakem tarafından çift sarı kartla oyun dışına gönderilen Caner Erkin cezalı.
- Adriano'nun durumu da maç saati netleşecek. Takımda 'ufak' bir sol bek krizi yaşanıyor.
- Şenol Güneş'in Roco'yu stopere çekip, sol bekte Vida'ya şans vereceği söyleniyor.
- Şamil Cinaz cezalı, son antrenmanda sakatlanan Deniz Türüç de İstanbul'a getirilmedi.
- Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber, takımdaki diğer eksikler.
- Beşiktaş'ın sahasında oynadıkları son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremediler. (5 mağlubiyet - 1 beraberlik)
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