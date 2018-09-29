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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.09.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bu akşam 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6'sını kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 68 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. Peki Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kayserispor, bu akşam 45. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 44 kez karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 maçta Beşiktaş 25 kez kazanırken Kayserispor 11 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Beşiktaş 73 gol atarken Kayserispor ise 37 gol attı.

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig maçları çerçevesinde İstanbul'da 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekibin açık ara üstünlüğü gözleniyor. Beşiktaş 17 kez Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Beşiktaş 47 gol atarken Kayserispor ise İstanbul'da 16 gol atabildi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında ligde oynanan 44 müsabakada sadece 1 kez 6 gol atıldı. 2010/2011 sezonundaki maçı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı. Bu maç iki takım arasındaki en gollü maç oldu. Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı en farklı galibiyeti 2015-2016 sezonunda idi. Beşiktaş sahasındaki bu maçı 4-0 kazanmıştı. Kayserispor'un rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 2006/2007 sezonunda idi. Bu maçı Kayserispor sahasında 3-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı. Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ettiği son beş maçın her birinde rakibine en az iki gol attı. Beşiktaş ligde sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Siyah beyazlıların Süper Lig'de gol yemediği son karşılaşma Kayserispor'a karşıydı. Beşiktaş, 1975/76 sezonunun ardından ilk kez sezonun ilk altı maçında kalesini gole kapatamadı. Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan daha fazla şut çeken tek takım Sivasspor. Siyah beyazlılar, isabetli şut kategorisinde ise ligin en iyi takımı konumunda.

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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