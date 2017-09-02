Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İ

Süper Lig karşılaşmalarına ara veren Beşiktaş ve Kayserispor, hazırlık maçı kapsamında mücadele edecek. Siyah- beyazlı takım, lige verilen milli arada bugün Vodafone Park'da Kayserispor ile oynayacağı maçla hazırlıklarına devam edecek.Süper Lig'in 4. haftası 9 Eylül'de başlayacak. Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor deplasmanına konuk olacak. Kayserisspor ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 17.00'de oynanacak. Peki Süper Lig öncesi futbolseverlere bambaşka bir heyecan yaşatacak olan Beşiktaş ve Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI BİLGİLERİ

Süper Lig'in 3. haftasında verilen bir haftalık aranın ardından Beşiktaş ile Kayserispor, hazırlık maçı kapsamında mücadele edecek. Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı 2 Eylül Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'da oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.



NEGREDO SAHNE ALIYOR

Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş tarafından fizik kapasitesi yeterli olmadığı için fazla şans verilmeyen yeni transfer Alvaro Negredo, bugün Kayseri ile oynanacak olan hazırlık maçına ilk 11’de başlayacak. İspanyol golcünün yanı sıra Güneş, sağ bekte Medel’e şans verecek. Bu isimlerle birlikte Lens de maça ilk 11’de başlayacak.