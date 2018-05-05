Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci hafta programında daha önce 6 Mayıs pazar günü oynanacağı açıklanan Beşiktaş-Kayserispor maçı, 7 Mayıs pazartesi günü saat 20.00’ye alındı. Barış Şimşek'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş maçının tarihinin ertelenmesi halinde maça çıkamayacaklarını açıkladı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından elenen takım, ligdeki maçını pazartesi saat 20.00’de oynar’ duyurusunun altı çizildi. Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş’ın karşılaşmaya çıkmayacağı için turnuvaya veda edeceğini ve maçını pazartesi günü oynayacağını belirtirken, bu ertelemenin kendilerini olumsuz etkileyeceğine değindi. Kayseri ekibinin TFF’ye yaptığı başvuruda, "Kulübün karşı karşıya kalacağı finansal zararın yanı sıra, 6 Mayıs 2018 Pazar Günü kulübümüz kafilesine yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle de müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir" denildi.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde "dalya" diyecek

Güneş, siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de 99 maça çıktı - Beşiktaş, Güneş yönetiminde 66 galibiyet ve 20 beraberlik alırken, 13 maçtan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin başında 3. sezonunu geçiren Şenol Güneş, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı





Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında "dalya" heyecanı yaşayacak. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak. Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.



Güneş ile lig maçları

Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki Süper Lig performansı şöyle:



Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı



Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı. Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.



"Dalya"yı buruk kutlayacak



Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında "dalya"yı buruk bir şekilde kutlayacak. Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, Galatasaray derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi. Tecrübeli teknik adam, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu. İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

Beşiktaş, Kayserispor'a ligde evinde dört maçtır kaybetmiyor. Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyeti Ekim 2011'de gelmişti. Kayserispor ligdeki son altı maçının beşini kaybetti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından Bursaspor ile birlikte en az puan toplayan takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor. Kayserispor aynı zamanda ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım. Beşiktaş ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin ikinci yarısında en fazla gol atan üçüncü takım.

Kayserispor ligdeki son beş deplasman maçını da kaybetti. Bu Karabükspor'un ardından ligde devam eden en uzun ikinci deplasman yenilgi serisi. Kayserispor, Süper Lig'de en son arka arkaya altı deplasman maçını kaybettiği sezonda küme düşmüştü. Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile, en az buluşan ikinci takım karşılaşacak. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri. Kayserispor ise bu alanda Bursaspor'un (106) ardından ligin en kötü ikinci takımı. Beşiktaş bu sezon ligde yedekten oyuna giren oyuncularında en fazla gol katkısı alan takım.

Beşiktaş'ın ligde attığı son 31 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Kayserispor son altı sezonda Beşiktaş deplasmanına altıncı farklı teknik direktörle çıkıyor (Şota Arveladze, Robert Prosinecki, Ertuğrul Seçme, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın ve Marius Sumudica). Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım (25; dokuz gol, 16 asist). Kayserispor'un ligde deplasmanda attığı son yedi golün beşi Umut Bulut'tan geldi.

Umut bu sezon ligde attığı toplam 14 golle takımına 12 puan kazandırdı. Ligde bu sezon golleriyle takımına Umut'tan daha fazla puan kazandıran sadece iki isim var: Burak Yılmaz & Adis Jahovic. Beşiktaş'ın evinde attığı son 10 golün yarısında Anderson Talisca'nın direkt katkısı var.