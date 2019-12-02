Rekabetteki son 10 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. İstanbul'da yapılan 23 maçtan 18'ini Beşiktaş, 2'sini Kayserispor kazandı



Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.



İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Kayserispor maçı 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş, bu maçların tamamında rakibine gol attı ve yarısında kalesini gole kapattı. Beşiktaş deplasmanında çıktığı 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen ve son altı maçta galip gelemeyen Kayserispor, bu deplasmandaki son galibiyetini Ekim 2011'de elde etmişti.

Süper Lig'de evindeki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, ligde iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Buna ek olarak, evindeki son 34 maçta da rakip fileleri havalandıran siyah beyazlılar, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Evindeki son üç maçta gol yemeyen Beşiktaş, Şubat 2016'daki dört maçlık seriden bu yana en uzun gol yememe serisini yaşıyor. Süper Lig'deki son 19 maçının sadece ikisini kazanabilen Kayserispor, bu iki galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı elde etti.

Ligdeki son dokuz deplasman maçını kazanamayan Kayserispor, devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi. Son dört deplasman maçından puansız ayrılan Kayserispor, 11 maçtır dış sahada kalesini gole kapatamıyor. Altıncı haftadaki 4-1'lik Trabzonspor yenilgisinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu.

Bu sezon ligde Göztepe ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Beşiktaş. Kayserispor ise Gaziantep FK'nın ardından, en az maçta gole kapama yapan ekip. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamayan tek takım Kayserispor, Sivasspor ile birlikte evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri Beşiktaş. Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazandı ve rakiplerine mağlup olmadı.