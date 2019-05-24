Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?Veda maçı!
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu kapatmaya hazırlanan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galibiyet elde etmesi halinde üçüncülüğü garantileyecek olan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına Teknik Direktör Şenol'un yönetimiyle son kez kez çıkacak. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonunun son mücadelesine çıkacak. Peki, üçüncülük için mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'İn 34. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek yardımcılıkları üstlenecek.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
GÜNEŞ VEDA EDİYOR
Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
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