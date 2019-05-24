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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?Veda maçı!

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Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?Veda maçı!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu kapatmaya hazırlanan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galibiyet elde etmesi halinde üçüncülüğü garantileyecek olan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına Teknik Direktör Şenol'un yönetimiyle son kez kez çıkacak. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonunun son mücadelesine çıkacak. Peki, üçüncülük için mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'İn 34. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek yardımcılıkları üstlenecek.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

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