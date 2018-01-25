Sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Pepe ve Dusko Tosic'in de yer aldığı idmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar daha sonra iki gruba ayrılıp geniş alanda minyatür kale maç yaptı.

İki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyor. İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 26 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile iç sahada oynadığı 15 maçın sadece birinde mağlup oldu ve 11'ini kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 35 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi. Kasımpaşa ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi, bu galibiyet de son maçta Alanyaspor karşısında gelmişti.

İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son dokuz golün tamamı yabancı oyunculardan geldi. Bu eşleşmede gol atan son yerli oyuncu Gökhan Gönül'dü (Aralık 2016, kendi kalesine). Kasımpaşa'nın ligde attığı son yedi golün dördü duran toplardan geldi. Ancak Beşiktaş bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen ikinci takım. Beşiktaş bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen (8, Kayserispor ile birlikte), Kasımpaşa ise ikinci yarılarda en fazla gol yiyen takım.

Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım. Bu gollerin ikisini, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısındaki maçta bulmuşlardı. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım. Kasımpaşa ise bu alanda ligin en kötü ikinci takımı. Kasımpaşa'nın bu sezon deplasman maçlarında attığı gollerin tamamı yabancı oyunculardan geldi. Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a ligde attığı son üç golün tamamı Olivier Veigneau'nun yaptığı asistlerle geldi. Ricardo Quaresma bu sezon ligde en fazla şut pası atan isim. Beşiktaş'ın iç sahada attığı son beş golün üçü Ryan Babel'den geldi.